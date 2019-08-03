تراند اليوم : شاهد بالفيديو.. عيدروس الزبيدي يستقبل العزاء في ”أبو اليمامة” بأبو ظبي، وناشطون يسخرون منه!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وسائل إعلام مقربة ، من الانتقالي الجنوبي، قطع عیدروس الزبیدي ، زیارت? للسعودیة لأداء فریضة الحج، وعودت? إلى أبو ظبي لاستقبال العزاء في "أبو الیمامة" .الذي قتل في ?جوم صاروخي على عرض عسكري بعدن، الخمیس الماضي ونشر ناشطون موالون للانتقالي الجنوبي فیدیو لعیدروس الزبیدي و?و في مجلس .عزاء بأبو ظبي تعتلی? صور قیادات الإمارات وعلق ناشطون على المقطع بتعلیقات ساخرة، على تواجد قیادات الانتقالي الجنوبي . في أبو ظبي :الفیدیو والتعلیقات في الأسفل

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