تراند اليوم : أسرة الشهيد القائد أبو اليمامة تصدر بيان هام ” نص البيان”

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements صدرت اسرة الشهيد القائد منير محمود اليافعي ” ابو اليمامة” بياناً طالبت فيه المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة والبحث عن حيثيات الجريمة، وتكون اللجنة هي المخولون باتخاذ القرار ضد الجهة المتورطة بهذه الجريمة الشنعاء.

كما دعت إلى ضبط النفس ولن تكون الأسرة مسئولة عن أي تصرف خارج إطار القيادة السياسيه المتمثلة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي.

بيان:

أعلنت أسرة الشهيد القائد منير اليافعي ابو اليمامة عن تأجيل تشيع جثمان القائد حتى شعارا آخر .

وطالبت أسرة الشهيد في بيانا لها المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبحث عن حيثيات وزوايا الجريمة وستكون اللجنة هي المخولون باتخاذ القرار ضد الجهة المتورطة بهذه الجريمة الشنعاء .

كما طالبت أسرة الشهيد أبناء شعب الجنوب بكافة أطيافه السياسية والقبلية وكافة شرائح المجتمع الجنوبي بالوقوف معهم وان الشهيد نذر روحه للجنوب وبهذا فإن الشهيد هو أبن الجنوب واحد أبطال مقاومته الباسلة .

ودعت أسرة الشهيد الجميع إلى ضبط النفس ولن تكون الأسرة مسئولة عن أي تصرف خارج إطار القيادة السياسيه المتمثلة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وطالبت أسرة الشهيد كافة أطياف الشعب الجنوب بوحدة الصف ونبذ الخلاف اكراما لروح الشهيد ونضاله وليكن ثأرنا للشهيد تطهير الجنوب .

صادر عن أسرة الشهيد القائد منير محمود اليافعي ابو اليمامة.

عنهم/ إخوان الشهيد جميعآ

مختار محمود وحاتم محمود ووجدان محمود

السبت الموافق 3/اغسطس 2019م



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