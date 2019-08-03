تراند اليوم : عــــــــاجل .. إعلان مفاجئ بخبر وفاة الرئيس قبل قليل متاثرا بإصابته في تفجيرات العاصمة والتلفزيون الرسمي يكشف التفاصيل .. شاهد (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. إعلان مفاجئ بخبر وفاة الرئيس قبل قليل متاثرا بإصابته في تفجيرات العاصمة والتلفزيون الرسمي يكشف التفاصيل .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توفي رئيس بلدية مقديشو، عبدالرحمن عمر عثمان يريسو، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء تفجير استهدف مبنى البلدية، يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن يريسو توفي بعد نحو أسبوع من الهجوم، حيث يرقد في مستشفى حمد بالدوحة، متأثرًا بجروح أصابت القسم العلوي من جسمه.
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ونقلت طائرة طبية قطرية نحو 12 مصابًا في تفجيرات مختلفة، بينهم رئيس البلدية إلى الدوحة لتلقي العلاج، في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، استهدف تفجير مؤتمرًا أمنيًا جمع رئيس البلدية برؤساء محافظات العاصمة، ما أدى إلى خسائر بشرية.
وقدم رئيسا البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، تعازيهما إلى أسرة الفقيد، متمنيين لأهله الصبر والسلوان.
وبوفاة رئيس البلدية، ترتفع حصيلة قتلى التفجير الذي تبنته حركة الشباب الصومالية، إلى 10 أشخاص، بينهم مسؤولون محليون.
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