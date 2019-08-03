تراند اليوم : عاجل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم ... تحذير طارئ للسعودية ومصر من ابشع كارثة في التاريخ .. ما الذي سيحدث .. شاهد تفاصيل مرعبة واستنفار مفاجئ

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : العالم يضعون ايديهم على قلوبهم ... تحذير طارئ للسعودية ومصر من ابشع كارثة في التاريخ .. ما الذي سيحدث .. شاهد تفاصيل مرعبة واستنفار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذرت مصادر من الحكومة اليمنية كلاً منالسعودية ومصر، من التعرض لما وصفه بـ"أبشع كارثة بيئية" في التاريخ.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بحسابه الرسمي على "تويتر" أن "منع" الحوثيين الأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفط متهالكة قبالة سواحل الحديدة، قد يؤدي لتلك الكارثة التي ستعد أكبر وأبشع كارثة بيئية في تاريخ العالم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وقال "الإرياني" في سلسلة تغريدات: "نحذر من كارثة بيئية وشيكة جراء منع المليشيا الحوثية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة صافر، التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير".

وأضاف الوزير اليمني مغردًا: "نؤكد أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها من النفط سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وأن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".

وفي ختام تغريداته، دعا "الإرياني" العالم للتدخل لأن "استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدتها المقدرة بـ 80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".

وكانت ناقلة النفط "صافر"، التي كانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب، قد توقفت عن العمل منذ مارس 2015 عندما كانت المنطقة تحت سيطرة الحوثيين.