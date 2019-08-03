صحيفة: دعم الإمارات لليمن كان شاملاً وعلى الصعد كافة

قالت صحيفة خليجية، "أتت التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال عدد من أهالي وذوي شهداء وجرحى المقاومة الجنوبية في اليمن لأداء فريضة الحج بمنحة من سموه، ليبين الرعاية الأخوية التي لم تتوقف يوماً عن الأشقاء، لدعم استعادة الحياة الطبيعية وتجاوز الظروف الصعبة التي يعانون منها والتي سببها الانقلاب الغاشم من قبل مليشيات الشر الحوثية المرتهنة لأجندات التدمير العابثة والمارقة، وهذا ضمن دعم شامل بما فيه التكفل بعلاج الجرحى ومساعدتهم على استعادة وضعهم الصحي وتأمين كل ما يلزم لذلك".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "دعم الإمارات لليمن كان شاملاً وعلى الصعد كافة.. السياسة والإنسانية ومواقف مشرفة بينت حجم الدعم الذي كانت ولا تزال وستبقى الدولة ملتزمة بما يعيد للأشقاء عافيتهم وأمنهم وسلامهم واستقرارهم، وهو التزام ثابت وتاريخي يعود لعقود طويلة لم يتوقف يوماً أو يضعف، انطلاقاً من التزام الإمارات ودورها وواجبها تجاه الأشقاء والأصدقاء ونصرة لقضاياهم العادلة وتفاعلاً مع ظروفهم الصعبة والتحرك السريع لمساعدتهم على تجاوزها".

وتابعت "التزامنا تجاه اليمن لم يكن يوماً مشروطاً أو لأي مقابل، وهذا ما يشهد به أهالي اليمن الشرفاء الذين يثمنون مواقف الإمارات ونصرتها وتضحيات أبنائها الأبطال الذي قدموا أرواحهم لينجو اليمن من المخطط والأجندات التي كانت تستهدف أصالته وانتماءه وحاضره ومستقبله، فكانت مواقفنا تجاهه تواكب الواقعية المطلوبة سواء للتفاعل الواجب مع احتياجاته ومطالب شعبه جراء الظروف الصعبة، أو لمساعدته في مواجهة التحديات المصيرية، فكان دائماً من أولويات التوجهات الوطنية والسياسية والإنسانية للدولة وقيادتها الرشيدة وما تقوم به لتحسين أحواله وإبقاء البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي يواكب إرادة شعبه ومطالبه المحقة في التوجه نحو المستقبل الأفضل على أسس قوية وانطلاقاً من ميثاق وطني جامع يشارك فيه جميع الذين يريدون له البقاء أصيلاً ضمن حاضنته الخليجية والعربية".

وذكرت أن "مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي ضمن الاهتمام الكبير من سموه بالأشقاء ودعمهم ونصرة قضاياهم المحقة، في مسيرة متواصلة يتم تأكيد ثوابتها دائماً عبر كل عمل أو فعل تقوم به الإمارات، وهو ما رسخ مكانتها الرائدة كأكبر داعم للاستجابة الواجبة التي أعلنت لها الأمم المتحدة، وهذه الإنجازات الإنسانية والعربية التاريخية ستبقى دائماً انطلاقاً من إحساسنا بآلام الأمة وجميع مكوناتها ودعماً لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها في كل وقت".