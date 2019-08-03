أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بعدن

تتفاوت أسعار الخضروات والفواكھ في العاصمة الیمنیة المؤقتة عدن، بحسب كل صنف والمكان ، فیما تختلف أسعار اللحوم في محلات بیع اللحوم بمدیریات المحافظة الثمان بحسب نوع الذبیحة التي یتم بیع لحمھا .

أما أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن فإن أسعار تختلف من نوع إلى آخر، غیر أن ھناك عوامل آخرى تحدد أسعار منھا الریاح الموسمیة وحجم الطلب الخارجي علیھا .

وفیما یلي توضیح تفصیلي لأسعار الخضروات والفواكھ واللحوم والأسماك بأنواعھا بحسب ما رصده مراسل ( الیمن

العربي ) الیوم السبت 3 أغسطس 2019م .

الخضروات والفواكھ :

لازالت الطماطم في العاصمة عدن تحافظ على أسعارھا الثابتة التي تتراوح بین 500 و 700 ریال للكیلو الواحد ، فیما

تتراوح أسعار البطاطیس بین 300 و 400 ریال یمني ، أما أسعار البصل فلازالت أسعارھا ثابتة عند 400 ریال للكیلو

الواحد .

أما الجزر والخیار فإن أسعارھما تتراوح ما بین 500 ریال یمني للكیلو الخیار و 400 ریال یمني للكیلو الجزر وھو

نفس سعر الكیلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

فیما یتعلق بالفواكھ أو ما كما یطلق علیھا سكان عدن " الخضرة الحالیة " فإن سعر البرتقال یترواح ما بین 1000 و

800 ریال للمستورد وكذلك ھي أسعار التفاح المستورد فیما تبلغ قیمة أسعار التفاح المحلي 500 ریال یمني للكیلو الواحد.

كما أن فاكھة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكیلو الواحد بین 300 و 280 ریال یمني بحسب

نوعیة وجودة الموز ، فیما تبلغ اسعار الكیوي المستورد 1200 ریال للكیلو الواحد .

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أما فاكھة الفرولة فإنھا تباع بالطبق " الصحن " ویتراوح سعر الطبق بین 500 ریال و600 ریال یمني ، فیما تبلغ أسعار

المشمش 800 ریال یمني للكیلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

یستغرب سكان عدن إستمرار أرتفاع أسعار اللحوم على الرغم من إنقضاء مواسمھا المتمثلة بالأعیاد الدینیة ، حیث

لازال سعر اللحم الضأن 4500 ریال یمني للكیلو الواحد ویقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ریال عن سعر

الضأن البلدي .

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بین 2500 و 3500 ریال یمني للكیلو الواحد وھذا الإختلاف ھو من مدیریة إلى

آخرى في مدیریات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فیما یتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الدیرك لازالت مرتفعة حیث تقارن أسعارھا بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكیلو

الواحد ، فیما تتفاوت أسعار السمك الثمد وھو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بین 3000 و 4000 ریال للكیلو الواحد بحسب جودتھ والفترة الفاصلة بین إصطیاده وعرضھ للبیع .

كذلك في عدن ھناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بین 300 ریال و500 ریال

یمني بحسب حجمھ وجودتھ .

للبیع وھي عادة ما تكون بین 2000 و5000 ریال.