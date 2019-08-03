147 منظمة دولية تستنكر الصمت الدولي عن جرائم الحوثيين في اليمن

أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني، الجمعة، بيانا مشتركا استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين.

وأدانت المنظمات اليمنية، في بيانها ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد "تعمدها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين".

وسرد البيان، عددا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بينها مجزرتان دمويتان في مدينة تعز مطلع هذا الأسبوع، والتي أصيب جراءها (7) أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل الطفلان زكريا خالد صالح حاتم، وشقيقته خلود خالد صالح حاتم عام ونصف والأخرى عشرة أعوام.

وأصيب (5) أطفال من أسرة واحدة بينهم اثنان بإصابات بالغة، السبت 27 يوليو 2019، جراء إطلاقها قذيفة استهدفت حي الحميراء السكني بمديرية صالة.

كما أطلقت ميليشيا الحوثي قذيفة مدفعية مساء الأحد 28 يوليو 2019 استهدفت حي الروضة شمال مدينة تعز وكانت الحصيلة مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بينهم أطفال.

وارتكبت الميليشيا، الاثنين 29 يوليو 2019، مجزرة دموية ومروعة في قصفها بصواريخ الكاتيوشا سوق آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة والتي راح ضحيتها نحو (14) من المدنيين وما يقارب (25) جريحا أغلبهم من الأطفال في حصيلة أولية.

كما قتلت (5) مدنيين بينهم نساء وذلك في مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب الاثنين الماضي، وأطلقت قذائفها في ذات اليوم بشكل مكثف على منازل المدنيين في مديرية التحيتا مما أسفر عن إصابات بالغة للطفلين زكريا عبد الله أحمد جابر (6أعوام) وهيام بدر أحمد (12عام).

وقتل الطفل سليمان عبد الحكيم " 15 عاما " يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019م برصاصة قناص تابع لميليشيا الحوثي أصابته بالرأس أثناء رعيه للأغنام من مكان تمركز المليشيا في تبة الخضراء بمديرية المقاطرة بلحج.

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وأطلقت ميليشيات الحوثي قذائفها على منازل المدنيين بقرية اللكمة في منطقة مريس شمال محافظة الضالع، الخميس، بشكل مكثف مما أسفر عن إصابة امرأة والطفلين صلاح صدام صادق (8 أعوام)، والطفل عمر عبدالله ناجي (7 أعوام).

وكررت منظمات المجتمع المدني إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لهذه "الجرائم الشنيعة التي يتم ارتكابها من قبل ميليشيا الحوثي بشكل يومي متكرر وممنهج والتي تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر خاصة الأطفال، كما ندين قصف الميليشيا للأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالمدنيين بشكل مباشر".

جرائم متكررة وصمت مستمر

واستنكر البيان الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها الميليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج.

وطالبت المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم الميليشيات الحوثية، مؤكدة أن السكوت على هذه الجرائم تعتبره الميليشيات الحوثية إذنا لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.

وحملت المنظمات الحوثيين المسؤولية والأمم المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف والترويع والذي أدى إلى استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وأكد البيان، أن حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات سياسية كانت أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات ميليشيا الحوثي.