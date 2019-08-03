نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، عملية نوعية في مديرية قطابر بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وأعلنت قوات التحالف العربي تنفيذها عملية تحرير أفارقة في سوق آل ثابت المحرر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر رسمي في قوات التحالف ” إن العملية نجحت بإنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت، كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في المحافظة.
وأضاف المصدر “أن الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة”.
وذكر المصدر” رافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، حيث أن أغلبهم يعانون من الاعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يحرر 81 افريقيا بينهم 20 امرأة من قبضة ميلشيا الحوثي بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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