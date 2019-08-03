شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل .. السعودية تشتعل ،، قرار مفاجئ للامير "محمد بن سلمان" وصحيفة "عكاظ" تنشر هذا الخبر قبل قليل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا بشأن مسألة الولاية على المرأة في السعودية، وذلك في تحول لم تشهده المملكة من قبل.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن جهات عليا -يمثلها محمد بن سلمان-، أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تنهي بذلك مسألة الولاية على المرأة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في السعودية، أن التعديلات تنص على أنه "يحق للأنثى استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها.

وأضافت "عكاظ": أن التعديلات تتضمن "تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم، وللذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون سن 21 سنة".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات تشمل "للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من (الأحوال)، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت في تقرير لها عن مذيعة سعودية مشهورة الأسابيع الماضية، أن محمد بن سلمان أبلغهم في عام 2017، أنه ينتظر الوقت المناسب لإنهاء مسألةالولاية على المرأة.