شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. صور مفاجئة "لابن سلمان" وردت قبل قليل من مطار جدة : اصابت جميع دول الخليج بالجنون .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار الملك عبد العزيز في جدة، مساء الخميس، انتشارًا لعشرات القطريين، بعد قرار العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان الأخير بشأن قطر.

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ورصدت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول أولى دفعات الحجاج القطريين إلى مدينة جدة؛ تمهيدًا إلى ذهابهم لمكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج.

وأظهرت الصور، استقبال بعض عشرات المواطنين السعوديين، للحجاج القطريين في مطار جدة، وتقديم الورود لهم؛ ترحيبًا بقدومهم إلى المملكة.

وكان الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، وجها مؤخرًا بتخصيص رابط جديد للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، بعد حجب الروابط السابقة من جانب السلطات القطرية.

ودعت "وزارة الحج والعمرة" السعودية السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وتتبادل السعودية وقطر الاتهامات بشأن عدم تمكين القطريين من أداء الحج والعمرة، وذلك منذ اندلاع الأزمة بينهما في عام 2017، على خلفية ملفات إقليمية.