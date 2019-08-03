شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مفاجأة من العيا الثقيل ...وزير سعودي يلتقي اليوم مسؤول ايراني كبير وهذه نتائج اللقاء"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.

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وفي هذا اللقاء الذي جاء في سياق اكمال التنسيق القائم على اعتاب ايام التشريق لموسم الحج، اشار رشيديان الى التعاون الجيد فيما يتعلق باصدار تاشيرات الدخول للحجاج الايرانيين.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، ان عملية اصدار التاشيرات بصورة الكترونية قد شارفت على الانتهاء في الوقت الحاضر ولا توجد اي مشكلة في هذا المجال.

واشار الى ان تحولات ايجابية قد حدثت في مجال تقديم الخدمات للحجاج الايرانيين اثر تعيين رئيس جديد لمؤسسة مطوفي الحجاج الايرانيين معربا عن امله بالمزيد من تحسين هذه الخدمات.

واعتبر جهود وزارة الحج السعودية بانها جديرة بالتقدير لايجاد تغييرات في المؤسسة المذكورة والارتقاء بخدماتها واضاف، انه ومع تولي الرئيس الجديد المسؤولية فقد تم ادراج معالجة الاشكاليات والنواقص السابقة في جدول الاعمال وان القسم الاكبر منها قد عولج لغاية الان.

وفي جانب اخر من تصريحه دعا رشيديان الى اتخاذ اجراء مؤثر من جانب وزير الحج السعودي ازاء المتابعة الحقوقية لحادثة شهداء المسجد الحرام ومنى ودفع تعويضات لذويهم واضاف، ان هذه القضية تحولت الى قضية استنزافية ورغم الوعود المقطوعة حولها لم تتحقق اي نتيجة منها لحد الان.

وفيما يتعلق بحج العمرة اكد بان من شروط ايران حفظ عزة وكرامة وامن الحجاج واضاف، ان التمهيد لهذا الامر يتمثل بتدشين قنصلية او مكتب رعاية مصالح الايرانيين في السعودية.

كما وجه رشيديان العتاب لحدوث بعض عدم التنسيق في المطارات والجمارك السعودية.

من جانبه اعرب وزير الحج السعودي عن سروره لهذا اللقاء ، لافتا الى ان بلاده سعت لتقديم تسهيلات خاصة للحجاج الايرانيين فيما يتعلق باصدار تاشيرات الدخول.

واشار الى مراقبة وزارة الحج لمنافذ الدخول الى جدة والمدينة المنورة للاطمئنان الى التعامل اللائق والمناسب مع الحجاج خاصة الحجاج الايرانيين ، لافتا الى انه اكد خلال زياراته التفقدية لهذه الاماكن على التعامل الجيد واللائق مع الحجاج الايرانيين.

وحول اقرار حج العمرة من جديد حول محور حفظ عزة وكرامة وامن الحجاج الايرانيين ، رحب وزير الحج السعودي بهذا الامر.