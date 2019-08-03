شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار عنيف يهز أحياء العاصمة .. ومصادر تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements هز انفجار عنيف قبل قليل مدينة عدن - جنوب اليمن .

وقال مواطنون في المدينة " إنهم سمعوا قبل لحظات دوي انفجار عنيف هز مديرية صيرة - جنوب شرق المدينة.

وحتى اللحظة لم تتبين أسباب الانفجار، وسط انتشار لقوات الجيش والأمن على طول الطرق العامة بعد أحداث الخميس الدامية التي أودت بحياة قرابة 50 من أفراد الشرطة والحزام الأمني.



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