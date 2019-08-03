شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن انفجار ضخم يدك موكب قائد كبير في الحزام الأمني بعد يوم من مصرع أبو اليمامة ومصادر تكشف مصيره (الاسم+التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض موكب قائد رفيع في قوات الحزام الامني، لتفجير ضخم، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements وقالت مصادر محلية، إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدفت موكب العميد “علي عوض المحوري “قائد قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني، في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين. وبيّنت المصادر أن الانفجار حدث في المنطقة ما بين منطقة لحمر وأرض آل حسنة، شرق مودية. وأكدت المصادر، نجاة العميد المحوري، فيما اصيب خمسة جنود من مرافقيه، نقلوا على اثرها الى مستشفى مودية لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن انفجار ضخم يدك موكب قائد كبير في الحزام الأمني بعد يوم من مصرع أبو اليمامة ومصادر تكشف مصيره (الاسم+التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.