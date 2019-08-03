شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تجري عملية تحويل .. وإطلالة مثيرة أجبرت المعلقين على ‘‘الانحراف’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بفيديو لها كشف عن شكل حاجبيها، وذلك من خلال فيديو نشرته لمتابعيها من إجازتها التي تقضيها حالياً، وهي منسجمة مع الأغنية وتغني معها.

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حليمة بولند أطلت في الفيديو وهي منسجمة مع كلمات الأغنية، إلا أن متابعيها تركوا التعليق على هذا الأمر، وانهالت التعليقات على شكل حاجبيها الغريبين، حيث أطلت بحاجبين سميكين وعريضين من اللون الأسود، رغم أنها غيرت لون شعرها إلى الأشقر.

وكانت حليمة بولند فاجأت الجمهور باللوك الجديد الذي اتبعته، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر، وأكملت إطلالتها بوضع العدسات الملونة والمكياج الثقيل.

من جهة أخرى، تحرص حليمة بولند على نشر تفاصيل إجازتها أول بأول على حسابها على سناب شات، ومنها كشفها عن ظهور بقع غريبة على جسمها في إسبانيا لا تعرف سببها، ولكنها تشك بشكل كبير أنها ظهرت لها بسبب الحسد.