ماذا قال محمد جميح على حرق محلات الشماليين في عدن

علق السياسي والكاتب محمد جميح على حرق الجنوبيين لمحلات الشماليين في عدن، وترحيلهم منها بالقول: حرق محلات مواطنين من المحافظات الشمالية وترحيلهم على يد عناصر في الأمن لن يحل المشكلة الأمنية في عدن. التهييج ضد أصحاب البسطات وباعة الخضار في المدينة إنما يخدم الحوثي بالانتقام من غيره وتمييع جريمته بقتل أبناء الجنوب. إياكم "أن تصيبوا قوماً بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

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