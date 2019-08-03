كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، الجمعة 2 أغسطس /آب 2019م، بأن مليشيا الحوثي لجأت إلى حيلة جديدة لنهب أموال المواطنين لصالح عناصرها. وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي بدأت الجمعة ومن على منابر المساجد الخاضعة لسيطرتها بدعوة الناس للتبرع لصالح ما تسميه كسوة العيد لمقاتليها ولأسر قتلاها. وقالت المصادر إن المليشيات الحوثية دعت في عدد من جوامع صنعاء وعبر خطباء الجمعة، المواطنين والتجار للتبرع لصالح مليشياتها وأسرهم وأسر قتلاها. وأوضحت المصادر أن المليشيات تستغل المناسبات الدينية والطائفية لابتزاز المواطنين ونهب التجار، وتفرض عليهم مبالغ مالية طائلة تمول بها أنشطتها الطائفية، وحربها على الشعب اليمني. ونفذت مليشيات الحوثي الانقلابية، الأسبوع الفائت، حملة تعسفية ضد المطاعم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وفرضت على معظم المطاعم مبالغ طائلة، فيما أغلقت أخرى منها مطعم "الخطيب" بالرغم من نهبه أكثر من 200 مليون ريال، ومطعم ريماس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيلة حوثية جديدة لنهب أموال المواطنين ومدخراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.