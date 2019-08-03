السعودية تعلن تحرير 81 مهاجرا أفريقيا من عصابات الاتجار بالبشر في اليمن

أعلنت السعودية، الجمعة، تحرير 81 إفريقيًا بينهم 20 امرأة من قبضة عصابة للاتجار بالبشر في محافظة صعدة شمالي اليمن.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فقد ”حررت القوات السعودية 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر في سوق الثابت بمحافظة صعدة (شمالي اليمن)“.
وقالت: ”كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية بعمليات الاتجار بالبشر في صعدة اليمنية“، دون مزيد من التفصيل. فيما أشارت إلى أن ”الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلان“.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن النساء شكلن 49% من ضحايا الاتجار بالبشر في 2018.
بينما شكلت الفتيات 23%، والرجال 21%، والأطفال الذكور 7%، من ضحايا العام 2018، بحسب التقرير الأممي، وشكّلت النساء والأطفال 70% من ضحايا هذه التجارة، خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.
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