شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عملات ورقية قديمة بصنعاء وعدن عقب ضخ الطبعة الجديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملة الورقية القديمة من فئتي خمسون ريال، ومائة ريال، الظهور بصنعاء و عدن عقب إختفاء دام لأكثر من عام، وبالتزامن مع ظهور الطبعة الجديدة للمائة ريال؛ وفقا لمصادر محلية.
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وقالت مصادر صحفية ان "مواطنون“ تداولوا خلال الايام الماضية فئتي خمسون ريال، و مئة ريال من العملة القديمة عقب قيام الحكومة اليمنية المعترف بها بضخ كميات الى السوق المحلية من فئة مائة ريال الحديثة الطبع.
واستغرب ''مراقبون‘‘ من ظهور ورق النقود القديمة بحالة أغلبها جديدة صالحة للاستخدام.
واشاروا الى أن ذلك يدل على أن مليشيا الحوثي وجهات أخرى كانت قد سحبتها من السوق المحلية، ونهبت مبالغ منها من البنك المركزي بصنعاء قبل نقله الى عدن وتعمدت إخفائها لأهداف يعتقد أنها سياسية.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها لجأت إلى طبع فئة 100 ريال حديثة عقب أن أصبح المواطن يواجه صعوبة بالحصول عليها في السوق المحلية.
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