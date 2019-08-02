شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تنشئ قاعدتين عسكريتين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن اعتزام السعودية إقامة قاعدتين عسكريتين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأوضحت المصادر، أن القاعدتين ستقودهما السعودية، وستكون الأولى شرق مدينة عدن تحديدا شرق العريش، والثانية غربا، تحديدا غرب صلاح الدين، وفقا لصحيفة "المشهد" اليمنية.
شاهد أيضاً:
ونوهت المصادر بأن التجهيزات الواصلة إلى العاصمة المؤقتة عدن هي لبدء إقامة وتشييد القاعدتين.
واستقدمت السعودية قوات عسكرية ولوجستية إلى مدينة عدن، وباشرت هذه القوات، المؤلّفة من 40 آلية عسكرية وتجهيزات فنية وميكانيكية، في إنشاء القاعدتين.
وكانت معدات عسكرية وآليات سعودية عبرت منفذ الوديعة إلى عدن خلال الأيام الماضية، كدفعة أولى للإسهام في إقامة القاعدتين.
وخلال الفترة الأخيرة، أقدمت الإمارات على سحب بعض قواتها العسكرية من اليمن، في خطوة قُرأت على أنها تعكس رغبة إماراتية في التهدئة مع إيران.
المصدر | الخليج الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : السعودية تنشئ قاعدتين عسكريتين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.