تراند اليوم : ورد الآن : قرارات تاريخية في السعودية والشعب يجن جنونهم من الفرح..شاهد

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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قرارات تاريخية في السعودية والشعب يجن جنونهم من الفرح..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تصدر هاشتاق “#لا_ولاية_على_سفر_المرأة”، اليوم الخميس، قائمة تريند -الأكثر تداولًا- على موقع “تويتر” في السعودية؛ احتفاءً بقرار السماح للمرأة استخراج جواز والسفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها.
مشاركات بالآلاف
وشارك آلاف السعوديين في الهاشتاق، فيما كان للنساء النصيب الأكبر من التغريدات؛ إذ اعتبروا أن القرارات هي استكمال لمنح المرأة حقوقها في العهد الجديد بالمملكة. ولم يخلو الهاشتاق من مقاطع الفيديوهات الساخرة التي شاركت بها بعض المغردات، وذلك للتعبير عن فرحتهن بالقرار ولكن على طريقتهن الخاصة، وسط تفاعل واسع من الرجال.
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وكانت جهات عليا، أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية؛ حيث “يحق للأنثى استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها. وتتضمن التعديلات “تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم، وللذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون سن 21 سنة”. كما تشمل التعديلات “للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من (الأحوال)، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة”.
أبرز المشاركات في الهاشتاق:
الكاتبة “هيلة المشوح”، علقت على القرار بقولها: “أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل ما نالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.. حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا”.
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اتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل مانالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون ، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.— هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 1, 2019
حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا🇸🇦#لا_ولاية_على_سفر_المراة
اتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل مانالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون ، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.
حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا Advertisements
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