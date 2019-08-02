تراند اليوم : ما حقيقة سيطرة الحوثيين على 15 موقع في ”نجران“؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ما حقيقة سيطرة الحوثيين على 15 موقع في ”نجران“؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة 2 اغسطس/آب، ادعاءات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

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وسخر المصدر، من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًا في نجران وجيزان خلال الثلاثة الأيام الماضية, مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر، أن ما تدعيه المليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.