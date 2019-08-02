تراند اليوم : ”حضرموت“ تصعد ضد ”الشرعية“ وتهدد بإيقاف تصدير النفط

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ”حضرموت“ تصعد ضد ”الشرعية“ وتهدد بإيقاف تصدير النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هددت إحدى قبائل حضرموت (شرقي اليمن)، مساء الخميس 1 اغسطس/آب، بإيقاف تصدير النفط من محافظتها إن لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظة.

وقال قبيلة ”آل جابر“ في بيان، اطلع عليه ”مأرب برس“، "قررنا من منطلق وطني ومطلبي حضرمي عام، القيام بخطواتنا التصعيدية بدءا من مثاوينا القبلية للضغط على الحكومة التي لم تفهم لغة الحضارم السلمية في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وظنت أن عدم تحرك أبناء حضرموت لانتزاع حقوقهم منها هو رضا منهم على استهوانهم، ورضا على العبث بالمحافظة وثرواتها".

شاهد أيضاً:

Advertisements

وحذر بيان مجلس شباب قبيلة آل جابر أنه إذا "استمرت الحكومة في استهتارها سيصل إلى توقيف تصدير النفط الحضرمي الذي تنهبه الحكومة دون أن توفي بأدنى الالتزامات تجاه حضرموت التي سمحت لهم بتصدير النفط منذ بداية الأزمة وأخذ إيراداتها كاملة بما في ذلك إيرادات منفذ الوديعة الحضرمي، لكنهم بالمقابل أجحدوها وحرموا أبنائها من أبسط الخدمات كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها".

ودعا بيان المجلس كافة أبناء حضرموت "للتآزر والالتفاف حول حقوق حضرموت وأهلها والتصدي لكل أشكال النهب التي تمارسها الحكومة".

والأربعاء المنصرم 31 يوليو/تموز، أعلن نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، تعليق عضويته في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس، وتوفير الخدمات لمحافظة حضرموت.

وقال ”باصرة“ في رسالة التعليق التي وجهها إلى رئيس المجلس سلطان البركاني أن هذا القرار جاء بعد عدم تنفيد الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16أبريل 2019م.

وأوضح في رسالته، أن ”الحكومة لم تنفذ التوصيات المستعجلة لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت والمتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بقدرة 100 ميجاوات وتوفير المازوت والديزل للكهرباء، وتشكيل لجنة حكومية للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الامني وتوفير متطلبات الامن لوادي حضرموت“.

وأضاف: "ونظرا لمرور أكثر من 3 شهور ولم يتحقق شيء من هذه التوصيات ولا الوعود التي قطعها رئيس الوزراء على نفسه فإنه لا يشرفني أن أستمر في ممارسة مهامي في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس وأعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية“.

وتابع: "وهذا الموقف ليس تعصباً لحضرموت لأنها محافظتي ولكنني من خلال موقعي قد تابعت كثيراً من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزرات المعنية وحلت بعضها، ولازالت بعضها محل متابعة يطول الوقت لشرحها".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت وعدة مدن ومناطق أخرى في محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب، وتخللها في الأيام الماضية أعمال عنف وشغب بسبب استمرار الانقطاعات في التيار الكهربائي، التي تصل لأكثر من 14ساعة في اليوم الواحد نتيجة عدم توفر مادتي المازوت والديزل لمحطات الكهرباء في محافظة حضرموت الغنية بالنفط.

وفتحت الأزمة الخانقة التي تشهدها حضرموت منذ أشهر، وفي ظل درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة في مدينة المكلا الساحلية في الصيف، أبواب النقد والهجوم اللاذع على الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً على منصات التواصل الاجتماعي.