العمودي يتفقد سير العمل بمستشفى حورة بوادي حضرموت

اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي، ومعه مدير عام مديرية وادي العين وحورة سالم صالح بن عبادين باوزير يوم امس على سير العمل بأقسام مستشفى حورة . حيث استمع كلا من العمودي وبن عبادين باوزير من قبل مدير إدارة الصحة بالمديرية مدير مستشفى حورة سالم عبدالله باوزير على طبيعة العمل داخل جميع الاقسام التي تحتويها المستشفى والصعوبات والمعوقات والاحتياجات المطلوبة , كما تم الاستماع الى ممثل مؤسسة الصحة والتغذية للتنمية ( هاند ) السقاف الى الاعمال التي تقوم بها المؤسسة بالمستشفى من ترميمات وتوفير الادوية ضمن مشروع حزمة الحد الادنى للخدمات الصحية msp الممول من منظمة الصحة العالمية WHO الذي تنفذه المؤسسة ويستهدف ثلاثة مرافق صحية بمديريتي ساه ووادي العين وحورة من ضمنها مستشفى حورة واوضح السقاف بان الايام القادمة سيتم توفير عدد من الاجهزة والمعدات الطبية Advertisements اضافة الى الاهتمام بالكادر والعاملين بالمستشفى . واشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي بما لمسة من اعمال تقدمها مؤسسة هاند وتنفيذها البرامج وفقا وما جاء في اتفاقية العمل بالمشروع مثمنا تلك الجهود التي تبذلها المؤسسة في الاسهام بالرقي بالواقع الصحي بتلك المرافق المستهدفة في مديريتي وادي العين وحورة وساه. وناشد العمودي إدارة مكتب الصحة بالمديرية والعاملين بمستشفى حورة ببذل الجهد واستغلال تلك المشاريع في رفع مستوى الاداء والرقي بالخدمات الصحية للمجتمع , مؤكدا بأن مكتب وزارة الصحة هدفه الاسمى تقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع في عموم المرافق الصحية بمديريات الوادي والصحراء مشيدا باهتمام السلطة المحلية ومساندتها للقطاع الصحي في تذليل كافة المعوقات والصعوبات للواقع الصحي بالمديرية .

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