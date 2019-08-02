مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوزيع كسوة وألعاب العيد لـ 15 ألف طفل يمني

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا لنحو 15 ألف طفل في تسع من محافظات الجمهورية، بقيمة ما يقارب مليوني ريال سعودي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظات الحديدة، الضالع، لحج، الجوف، حضرموت، سقطرى، عدن، مأرب والمهرة.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي باشماخ، بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.