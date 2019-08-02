إتحاد شروين بالمهرة يتأهل للدور الثالث من البطولة

تأهل فريق إتحاد شروين للدور الثالث بعد تفوقه بركلات الترجيح على جزليت الجزع بعد تعادلهما إيجابياً بهدفٍ لهدف في ثامن مباريات بطولة الوفاء2 للفقيدين بادينار وبابطاط رحمة الله عليهما، الذي ينظمه فريق الدفاع الرياضي بسيحوت برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة، ومدير عام مديرية سيحوت الشيخ/ محمد علي الزويدي وبإشراف مكتب الشباب والرياضة م/ سيحوت وبدعم من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة وعلى ملعب نادي شباب سيحوت.

بـصافرة فهمـي سعيد انطلق اللقـاء الذي يجمعُ مابيـن جـزليـت الجزع وإتحاد شروين، وكان جزليت مُسيطراً في الدقائق الأولى فيما اتجهت بعد ذلك لإتحاد شروين، وجاء أول تهديد من كرة خطيرة لإتحاد شروين بعد تمريرة ذهبية للمهاجم الذي استلمها بشكل خاطئ وضاعت، بعدها أتت هجمة لإتحاد شروين عن طريق المحترف عبد الرحمن باوزير مرت بسلام على مرمى جزليت الجزع، ومن ركنية لجزليت الجزع طار لها عبدالحميد محفوظ مُسجلاً فيها هدف التقدم لجزليت الجزع عند الدقيقة الـ 33 من مجريات الشوط الأول، لينحصر بعدها اللعب في منتصف الملعب، ليعلن حكم المباراة فهمي سعيد انتهاء الشوط الأول من المباراة.

ودخل الفريقان لأرضية الملعب لخوض غمار الشوط الثاني، لتأتي فرصة لشروين عن طريق المهاجم سددها قوية اصتدمت بالقائم، وعند الدقيقة الـ 33 من مجريات الشوط الثاني، ليواصل بعدها شروين سيطرتـه على مجريات اللقاء،ولم يستغل تلك الفرص المتاحةله لتسجيل هدف ثاني في اللقاء

ويطلق حكم المباراة فهمي سعيد صافرته معلناً انتهاء الشوط الثاني من المباراة وتأتي ركلات الترجيح التي ابتسمت لإتحاد شروين وحسمت تأهله للدور الثالث.

Advertisements

وحاز لاعب فريق إتحاد شروين أحمد باحلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة مقدمة من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراعي الرسمي والحصري لجوائز البطولة، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف ريال..

كما تم تسليم جائزة التوقع بين شوطي المباراة الصحيحة لمباراة الأمس التي جمعت بين فريقي أهلي العيق✘أهلي رحبيت، وقد حصل على جائزة التوقع الصحيح علي بن ياسر مقدمة من مطعم ومطبخ المعاري.

كما تم إجراء السحب على جائزة المباراة وهي عبارة عن جهاز تلفون كانت من نصيب/ سعيد تيسير سرور من منطقة رخوت مديرية المسيلة، وكان ملتقى المهرة قد أعلن عن تقديم جوائز قيّمة في كل مباريات البطولة وجوائز كبرى سيتم السحب عليها في الدور النصف النهائي وفي المباراة النهائية.