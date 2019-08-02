هز انفجار عنيف شرق مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي البلاد. ووفقا لمصادر محلية فإن عبوة ناسفة انفجرت ما بين منطقة لحمر وأرض آل حسنة مستهدفة موكب لقوات الحزام الأمني. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الانفجار استهدف موكب العميد علي عوض المحوري قائد قوات التدخل السريع في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين. ولفتت المصادر أن العميد علي عوض المحوري نجا من محاولة الاغتيال فيما اصيب خمسة جنود من مرافقيه، فيما نقل الجنود الى مستشفى مودية لتلقي العلاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجاة قيادي بارز في الحزام الأمني بأبين واصابة عدد من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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