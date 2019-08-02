محافظ مأرب يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادات المؤتمر ويشيد بمواقف الحزب

قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة خلال ترؤسه لقاءً موسعاً لقيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في المحافظة وفروعه بالمديريات إن "حزب المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن بأكمله".

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب كان له موقفه الوطني منذ الوهلة الأولى في مساندة الشرعية الدستورية ، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأن هذا الموقف الناصع سيسجله التاريخ بأحرف من نور.

وأضاف: "ليس ذلك فحسب بل إن المؤتمر الشعبي العام في مأرب كان ومايزال يقدم التضحيات إلى جانب كل القوى الوطنية الخيرة في المحافظة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإمامية ، وبفضل هذه التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية تصدت مأرب للمشروع الإمامي السلالي، وكل محاولات المساس بأمنها واستقرارها".

وأشار المحافظ في كلمته إلى دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في المرحلة الحالية .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة القوى والمكونات السياسية لمواجهة المليشيا الانقلابية.

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وفي اللقاء أشاد نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة سعود اليوسفي بجهود محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة في توحيد الجهود ، ولم الصفوف لكافة المكونات المجتمعية والقوى السياسية وكل أطياف المجتمع والقيادات الوطنية لمواجهة المليشيا الانقلابية وكسر جموح المد الفارسي بمساندة أخوية صادقة من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام من قبل قيادات فروع المديريات وأهمية الشراكة الحقيقية في العمل الإداري والتنموي والملاحم الوطنية خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية ؛ حيث ثمن الجميع جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ العرادة في المجالات التنموية والنهوض بالمحافظة في شتى نواحي الحياة والجوانب الأمنية والسلم الاجتماعي وتوفير المناخات والبيئة الجاذبة للاستثمار والتطور المستمر، مما جعلها قبلة لكل أبناء الوطن .

وكان اللقاء قد خرج بجملة من القرارات والتوجيهات العامة والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي ، وبما يعزز الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير الوطن من المليشيا الانقلابية والمضي قدما إلى جانب قيادة المحافظة والقيادة السياسية في ترسيخ الأمن والاستقرار والنظام والقانون وبناء اليمن الاتحادي.