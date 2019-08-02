شكرا لقرائتكم خبر عن الرد السعودي المزلزل على التقارب الإماراتي الإيراني .. وفد سعودي رسمي رفيع المستوى يزور قطر ويفتح معها صفحة جديدة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المفكر السوداني المعروف، الدكتور تاج السر عثمان، على التقارب الإماراتي الإيراني العلني الأخير برسالة قوية إلى المملكة العربية السعودية.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال تاج السر، إنه "‏لا يوجد تعليق رسمي سعودي على لقاءات حليفهم الإماراتي مع ألد أعدائهم إيران وأعتقد أنهم يفكرون في رد مناسب ".

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وفي مقترح لطريقة رد سعودي قوي، قال المفكر السوداني ، متحدثا عن السعوديين: "وأنا أهمس في آذانهم بهذا الحل : أرسلوا وفدا رفيع المستوى إلى قطر وابحثوا معها ما بحثته الإمارات مع إيران

ولا تنسوا أن تقولوا في إعلامكم أن اللقاء اقتصر على بحث شؤون الإبل".

الجدير بالذكر، أن الزيارات واللقاءات بين الجانب الإماراتي والإيراني بالتزامن مع الانسحاب التدريجي من اليمن، وفي أوقات تمر بها منطقة الخليج بوضع متوتر، أثار غضب السعوديين، واعتبره كثير من ناشطيهم ومثقفيهم أنه خيانة للسعودية.