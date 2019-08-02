شكرا لقرائتكم خبر عن في الكويت .. امرأة تنشر هذه المقاطع على “سناب شات” باسم مستعار...كيف سقطت بيد الشرطه وماهي الاحكام التي صدؤت بحقها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس امرأة خمسينية غير كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد إلى خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك لنشرها مقاطع ”إباحية“ عبر ”سناب شات“.



ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن المرأة دأبت على نشر مقاطع إباحية على موقع التواصل ”سناب شات“ باسم مستعار بعد ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وجاء حكم ”الاستئناف“ مخففًا بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسها مدة 7 سنوات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الكويت .. امرأة تنشر هذه المقاطع على “سناب شات” باسم مستعار...كيف سقطت بيد الشرطه وماهي الاحكام التي صدؤت بحقها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.