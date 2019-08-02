حقيقة سقوط 15 موقعا عسكريا سعوديا بنجران وجيزان بيد الحوثيين .. قناة إخبارية تكشف ما يجري الآن؟

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عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

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وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعاً عسكرياً في نجران وجيزان خلال الثلاثة الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه الميليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية، والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للميليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.