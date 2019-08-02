شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع كساء فرحتكم فرحتنا في تسع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في تسع محافظات يمنية.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض.

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ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الأضحى المبارك، يستفيد منه 15 ألف طفل من أطفال الأسر الفقيرة بتسع محافظات هي: الحديدة، الضالع، لحج، الجوف، حضرموت، سقطرى، عدن، مأرب، المهرة، بقيمة ما يقارب مليوني ريال سعودي.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.