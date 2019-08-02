الرئيس هادي يصدر توجيهات ”عاجلة” لوزير الداخلية الميسري للتحرك ”فورا” وإيقاف ”المجلس الانتقالي” بعد...

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عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس عبدربه منصور هادي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج والضالع، بوقف أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون ضد المواطنين والممتلكات الخاصة، ونبذ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض على أساس مناطقي أو سياسي بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس.

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جاء ذلك خلال، اتصال هاتفي اجراه الرئيس هادي اليوم الخميس، بكل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، وذلك للوقوف على جملة الأوضاع بعدن والمحافظات المجاورة بما يهدف لتعزيز الأمن واستتبابه بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ الأعمال والتصرفات الفردية تجاه أبناء الوطن ومن أي محافظة كانت والمسيئة إلى تقاليد شعبنا وقيمه الأصيلة والتي تخدم في المجمل نتائجها وانعكاساتها مليشيات التمرد الحوثية الإيرانية والجماعات الإرهابية المساندة لها.

وحمّل الرئيس المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم ووقف أي إنتهاكات وممارسات في هذا الإطار.

ودعا الرئيس كافة الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وغيرها إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التمرد الحوثي المدعوم من إيران، واستكمال مسيرة تحرير ما تبقي من محافظات الوطن واستعادة المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ولفت إلى ما قدمته عدن، ولحج، وأبين، الضالع وتعز وباقي المحافظات من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية.

ومن جانبه عبر كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع عن امتنانهم لمتابعه فخامة الرئيس لمختلف التطورات التي تشهدها عدن والمحافظات المجاورة بجوانبها المختلفة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس الدائم بأوضاع الوطن عموما.