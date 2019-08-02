تراند اليوم : عـــــــــــاجل: ”مقتل محمد علي الحوثي‘‘ قبل قليل على يد عبد العظيم الحوثي بالعاصمة صنعاء .. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــــاجل: ”مقتل محمد علي الحوثي‘‘ قبل قليل على يد عبد العظيم الحوثي بالعاصمة صنعاء .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر مطلعه ان خلاف حاد نشب مساء اليوم بين محمد علي الحوثي وعبد العظيم الحوثي ، شقيق قائد المليشيات عبدالملك الحوثي.
واضافت المصادر ان احد منازل القيادات الحوثية في منطقة الجراف بالعاصمة صنعاء شهد شجار حاد بين عبدالعظيم الحوثي ومحمد علي الحوثي على خلفية اقالة الأخير من رئاسة مايسمى باللجنة الثورية وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.
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وقالت المصادر ان محمد علي الحوثي اتهم عبدالعظيم الحوثي بأنه يقف وراء قرار المشاط الذي صدر قبل يومين وقضى بإقالته من رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية وتعيينه في مجلس الشورى .
وأشارت المصادر ان الشجار إنتهى باطلاق النار من مسدس عبدالعظيم نحو محمد علي الحوثي ، واصابته بالكتف ، نقل على اثرها الى مستشفى المتوكل ومن ثم مستشفى 48 ، وحالته خطيرة جدا .
وتوقعت المصادر ان يكون محمد علي الحوثي قد لفظ انفاسه الاخيرة لان الطلقة النارية اصابته بالكتف الايسر ، بالقرب من القلب
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