عدن.. صحة دار سعد تعلن انطلاق الجولة الة الثانیة من حملة التحصین ضد الكولیرا

أعلن مكتب الصحة بمدیریة دارسعد بمحافظة عدن ان فعالیات الجولة الثانیة للتحصین ضد وباء الكولیرا التي تنفذها وزارة الصحة بدعم من عمر سنة حتى 100 سنة، وذلك خلال الفترة من 3 حتى من الیونیسیف، ستنطلق یوم غد السبت، وتستهدف 86 ألف و 270 شخصا8 أغسطس الجاري.
وأوضح مدیر مكتب الصحة بمدیریة دار سعد بعدن الدكتور ثروت إسحاق بتصریح لوكالة الأنباء الیمنیة "سبأ"، أنه یشارك بتنفیذ الجولة
ً ً وفریقین ثابتین، وأن هذه الجولة تعد استكمالا للجولة الأولی من الحملة التي
ً متحركا
الثانیة من الحملة بمختلف أحیاء المدیریة 70 فریقا
تم تنفیذها بالمدیریة قبل نحو 6 أشهر.
ً حول كیفیة إعطاء اللقاح وطرق خزنه وكیفیة إعداد
ً كافیا
وقال إن الفرق المشاركة بتنفیذ الحملة تلقت خلال الأیام المنصرمة تدریبا
التقاریر والمعلومات، ودعا إسحاق، الجمیع لدعم ومؤازرة فرق التحصین والإسهام بالقضاء علی وباء الكولیرا الفتاك، كما أهاب بخطباء
وأئمة المساجد والشخصیات الاجتماعیة في المدیریة إلی مساندة الفرق وإنجاح مهامها بتنفیذ الحملة.
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