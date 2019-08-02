الرئيس هادي يطلع على استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة أبين

اكد الرئيس عبدربه منصور هادي، على تعزيز اليقظة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية في محافظه أبين وغيرها من المحافظات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات الخاصة والعامة لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار المنشود.

وثمن الرئيس هادي الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة في سبيل ذلك من قبل أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية وأبناء الوطن الشرفاء الذين يقدمون التضحيات والدماء الزكية في سبيل ذلك.

وقال الرئيس هادي خلال اتصاله مساء اليوم بمحافظ محافظة أبين اللوء أبوبكر حسين، إن قوى التطرف والإرهاب ستحاول عبثاً كعادتها بالتنسيق والتعاون مع الميليشيات الحوثية الإيرانية تعكير صفو استقرار المناطق المحررة لخلط الأوراق بغية تحقيق أجندتها ومشاريعها الدنيئة.

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وشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتوحيد الامكانات والجهود وحشد الطاقات لاستئصال شأفة قوى التمرد والإرهاب.. موجها محافظ محافظة أبين على أهمية تلمس أوضاع واحتياجات مختلف المديريات ورصد الاختلالات والقصور أينما وجد.

وثمن تضحيات الأجهزة الأمنية في مختلف مواقع تمركزها.. مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه عبر محافظ أبين، عن امتنانه لتوجيهات فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لمجمل التطورات والأحداث في أبين ومختلف محافظات الوطن .. مطلعاً فخامة الرئيس على تداعيات الأعمال الإرهابية الغادرة التي حاولت عبثاً ميليشيات التطرف والإرهاب ومن يواليها اقلاق السكينة والاستقرار في مديرية المحفد حيث تصدت الأجهزة الأمنية ببساله وتضحيات نادرة واجبار تلك العصابات الاجرامية على الانكسار والحاق الهزيمة النكراء بها .. مؤكدا على متابعة فلولها حتى تطهير الوطن من شرورها.