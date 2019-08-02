میاه سیول وادي بیحان تصل إلى المناطق الصحراویة شمال وشرق عسیلان

یتواصل تدفق میاه السیول للیوم الثامن على التوالي مع وادي بیحان غرب محافظة شبوة إلى المناطق الصحروایة بمدیریة عسیلان شمال

غرب المحافظة.

وقال مراسل "الیمن العربي" ان میاه السیول المتدفقة مع وادي بیحان وصلت في هذه الأثناء من مساء الیوم الجمعة إلى وادي الحجن

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والمناطق الصحراویة شمال وشرق عسیلان.

وأكد المراسل ان تدفق میاه السیول لا یزال مستمر بشكل متوسط مع وادي بیحان ومن المتوقع استمراره بشكل نسبي إلى یوم غد السبت.

ویتغذى وادي بیحان بمیاه السیول من السلاسل الجبلیة الضخمة في مدیریات نعمان وناطع والملاجم شرق محافظة البیضاء.