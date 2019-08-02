مركز الملك سلمان يدشن تدريب حرفي لـ 200 امرأة بتعز

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمحافظة تعز برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة. واستهدف برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي 200 امرأة معيلة عبر شريكه المحلي جمعية بنا وفي التدشين. وأشار مدير مكتب الشؤن الاجتماعية عبده علي الى ان تعز بحاجة الى مشاريع تنموية مستدامة اكثر من احتياجها الى مشاريع اغاثية.

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