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مؤسسة المياه بوادي حضرموت تختتم دورة في الحقوق والواجبات

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اختتمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت الدورة الخاصة بحقوق وواجبات الموظف وفق قانون الخدمة المدنية وتشريعاته .

وتلقى ٢٢ متدربا من الوحدات الإدارية المعنية بالمؤسسة على مدى يومين معارف ومهارات تتعلق بحقوق وواجبات الموظف.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على الاهتمام بحق المواطن اولا في الحصول على خدمة المياه  وكيفية وصولها إليه.

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مشيدا بجهود المؤسسة في تأمين خدمة المياه واستقرارها في أصعب الظروف وهي تعد من المؤسسات الناجحة على مستوى المحافظة والجمهورية وان السلطة المحلية تقدر هذا الجهد  من خلال دعم مشاريع المؤسسة المختلفه الى جانب  دعم المنظمات الدولية.

بدوره اشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت عامر سعيد العامري الى  أن الدورة اسهمت في حلحلة الكثير من المفاهيم الخاطئة بين الإدارة والموظفين. شاكرا جهود ودعم السلطة المحلية ووقوفها إلى جانب المؤسسة.

ولفت العامري الى ان الدورة التي استهدفت موظفي الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين وادارة الرقابة ومراقبي  الدوام ورؤساء اللجان النقابية بالإدارة العامة وفروع المؤسسة بسيئون وشبام والقطن وتريم ومنطقة ساه تأتي ضمن خطة المؤسسة لتطوير قدرات ومعارف العالمين والموظفين وتنمية مهاراتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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