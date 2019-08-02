تراند اليوم : عـــــــــاجل: حدث عسكري سيفاجئ العالم ويصيب التحالف بصدمة كبرى.. هذا ما سيحدث يوم غدٍ في صنعاء

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، يوم الخميس، انه سيعقد يوم الجمعة مؤتمر صحفي هام، سيكشف فيه عن آخر المستجدات الميدانية. وقال سريع انه سيتم الكشف في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل عملية استهداف العرض العسكري التابع لقوات الحزام الأمني الموالية للتحالف في معسكر الجلاء بمحافظة عدن وكذلك عملية اطلاق صاروخ باليستي على هدف عسكري في الدمام. شاهد أيضاً: Advertisements وسيتخلل المؤتمر الكشف عن تفاصيل الصاروخ الجديد ومشاهد عمليات الإطلاق، وأيضا مشاهد هامة لضربات صاروخية أخرى وإحصائيات الوحدات العسكرية لشهر يوليو.

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