القيادي الجنوبي البارز حيدر العطاس يصدر بيان تعزية بوفاة شهداء عدن

أصدر دولة الرئيس "حيدر ابوبكر العطاس" مستشار رئيس الجمهورية بيان عزاء لأسر وذوي الشهداء والضحايا إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي وقع في العاصمة عدن يوم الخميس المنصرم.

وفيما يلي يعيد "الخليج 365" نشر نص البيان بحسب ما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴾

بقلوب مؤمنة يملؤها الحزن والالم تلقينا نبأ استشهاد البطل العميد منير محمود اليافعي ابو اليمامة قائد اللواء الاول دعم واسناد هو ومجموعة من ابطال الحزام الامني بعمل إرهابي جبان استهدف معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن ، اننا نقف اليوم عاجزين عن ايجاد كلمات يمكنها ان ترثي هولاء الفرسان وعلي راسهم الشهيد البطل المقاوم ابو اليمامة الذي ضحى بحياته من أجل كسر شوكة المشروع الانقلابي وهزيمة المليشيات الحوثية وهزيمة قوي الشر والظلام لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة عدن وغيرها من محافظات الوطن شر هزيمة .

ان استشهاد البطل العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) -قائد اللواء الأول دعم وإسناد- يعتبر خسارة وطنية كبيرة، فقد الوطن أحد أنبل وأشجع الرجال المقاومين في سبيل انتصار شعبهم ووطنهم

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ان الاستهداف الوحشي والغادر من قبل الإرهابيين الذي حدث يؤكد ضرورة القضاء على الانقلاب ومشروعه العدائي الإرهابي وعلى كل خلايا التنظيمات الإرهابية وأعوانهم

فالميليشيات المارقة تحتم علينا جميعا التصدي لممارساتها وافعالها المارقه والاثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها ويجعلنا نستمد من القوة من ارواح شهدائنا للوقوف معا والتصدي لتلك الاعمالل الارهابية والقضاء علي كل ما يمس الوطن والمطالبة بمعاقبة ومحاسبة كل الخونة والمقصرين الذين يعملوا علي تاخير النصر واننا اذ نستنكر الاعمال الارهابية فاننا ايضا نستنكر تلك الاصوات المشوهه الحاقدة التي شمتت وسعدت باستشهاد الابطال الذين يدافعون عن الوطن وعن كرامته والتي تعمل علي ازكاء روح العنصرية والفرقة

وبهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل أن يتغمده وجميع الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وزملائهم في معارك الشرف والعز الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

رحم الله الشهيد البطل ابو اليمامة ورفاقه الأبطال