جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الجمعة مستهدفة مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة غرب البلاد.
وقالت مصادر في المصنع ان مليشيا الحوثي شنت ساعات الصباح قصفا مكثفا استهدف بشكل مباشر مستودعا تابعا لمصنع الورق وأحرقته بشكل كامل.
وأشارت إلى أن المطافئ الخاصة بالمجمع حاولت إطفاء الحرائق ولكن دون جدوى.
وفي السياق أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات المدعومة إيرانيا جددت استهداف مصنع الورق في مجمع إخوان ثابت والتي كانت قد استهدفت في وقت سابق خطوط الإنتاج فيه.
وأضاف أن المليشيات استهدفت هذه المرة مستودع الورق بقذيفة هاون تسببت باشتعال النيران فيه وإحراق محتوياته.
ولفت أن قصف المليشيات بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة الرشاشة طال في الوقت نفسه أحياء سكنية في شارع صنعاء مخلفاً المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الجريمة المضافة إلى سلسلة جرائم ارتكبتها وترتكبها المليشيات الحوثية، بعد أيام من تدميرها مصنع الألبان، في إطار تصعيدها المتصاعد لنسف اتفاق السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مليشيا الحوثي تحرق مستودع مصنع الورق بمجمع اخوان ثابت بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.