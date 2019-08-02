الجيش يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة في حيران بحجة

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ان مليشيا الحوثي الانقلابية، اطلقت الطائرة المسيّرة باتجاه مديرية حيران شمالي المحافظة.

وأكدت ان الطائرة المسيرة كانت تحاول استطلاع مواقع الجيش في مديرية حيران، إلا أن قوات الجيش أسقطتها قبل أن تصل إلى هدفها.