اجتماع للأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية يناقش مستجدات الأوضاع في عدن

عقدت اللجنة الأمنية العليا، صباح اليوم بعدن اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمحافظة عدن والتي راح ضحيتها 50 شهيدا في مقدمتهم العميد منير اليافعي " ابو اليمامة " وإصابة 49 آخرين.

وشدد الميسري على رفع درجة التأهب والاستعداد واليقظة الأمنية لأعلى مستوياتها والعمل على حماية الأمن والاستقرار وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتعقبها وملاحقتها أين ما وجدت والقبض عليها وإحالتها للعدالة لتنال جزاءها العادل على جرائمها التي ترتكبها بحق الوطن والمواطنين وقيادات وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن، ودعاهم إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفويت الفرص على أعداء الوطن.

وجرى مناقشة تقرير حول ملابسات وحيثيات العمليتين الإرهابيتين بمعسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وكيفية الحد من هذه الاعمال الإرهابية وعدم تكرارها ومواصلة التحريات للوصول إلى وكر العناصر الإرهابية والقضاء عليها نهائيا.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وتداعيات الأحداث التي طرأت مجددا في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين والتي نشطت فيها العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة وشنها هجمات على معسكرات ونقاط الحزام الأمني وحيا الحاضرون الجهود العظيمة التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين والتي توجت بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق مديرية المحفد وإحكام سيطرتها عليها وفرار العناصر الإرهابية خارجها.

كما حيا الاجتماع الجهود الأمنية التي بذلتها اللجنتين الأمنين في محافظتي عدن ولحج لاستتباب الأوضاع الأمنية وتوفير حالة جيدة من الأمن والاستقرار وتلافي حدوث أي مظاهر للفوضى والعنف وإثارة الفتن بين مختلف المكونات والشرائح المجتمعية والعمل على تطبيع الأوضاع على نحو أفضل لتوفير احتياجات المواطنين خدماتيا وأمنيا واجتماعيا.

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واكد الاجتماع على تفعيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها الاطلاع على مجمل تداعيات الأوضاع ووضع آليات التعاون والعمل المشترك لما من شأنه التغلب على كل المشكلات وإحكام السيطرة الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق في حيثيات العمليتين الإرهابيتين ولجنة لحصر الأضرار البشرية والمادية في معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء والجرحى والتكفل بعلاجهم.

كما وجه بتشكيل لجنة لزيارة الجرحى وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء ومنحهم التعويض اللازم والذي يأتي في سياق توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وخطط وبرامج وزارة الداخلية تجاه الشهداء والجرحى في مثل هذه الحوادث الإرهابية.

وأدان الاجتماع جملة وتفصيلا للحادثتين الإرهابيتين وشدد على كشف ملابساتها وملاحقة الجهات والعناصر الضالعة في التخطيط لها وتنفيذها حتى ينالوا جزاء ما اقترفوه بحق الوطن والشعب ونقل الحاضرون تعازيهم لأسر الشهداء وفي مقدمتهم أسرة الشهيد القائد ابو اليمامة وتمنوا للجرحى الشفاء العاجل.

حضر الاجتماع محافظو عدن ولحج وأبين ورئيسي جهاز الأمن السياسي والقومي ورئيس الاستخبارات العسكرية ومدير عام شرطة لحج ومدير البحث الجنائي بوزارة الداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.