شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يدشن برنامج التدريب الحرفي ل200 إمراة بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمحافظة تعز اليوم الخميس 1 اغسطس برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمراة المعيلة والذي يستهدف 200 امراة معيلة عبر شريكه المحلي BCFHD في المحافظة بحضور الأستاذ عبده علي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بتعز والاستاذ محمد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة .

الدكتور عبدالكريم اليوسفي رئيس جمعية BCFHD في كلمته عن الجمعية أشاد بدور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وبجميع العاملين فيه , وقال : (مركز الملك سلمان له بصمات اغاثية وانسانية في عموم بلدان العالم الانساني وله بصمات متميزة في عدة دول عربية و اسلامية ومن ضمنها اليمن واليوم يتم تدشين مشروع التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي ل 200 امراة., كما ننقل شكرنا وتقديرنا لكل الحاضرين والغائبين الذين يضمدون جراح هذا البلد ووقوفهم مع العمل الانساني )...

واشار رئيس جمعية BCFHD ان مشروع التدريب الحرفي يعد حصاة في فلاة وبالذات في محافظة تعز , حيث وان عدد النساء اللواتي تتحقق فيهن معايير البرنامج في المديريات المستهدفة يزيد عن 25 الف امراة , والبرنامج يستهدف عدد 200 أمراة وهي نسبة تعد قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي في مديريات صالة والمظفر والقاهرة والمواسط .

واضاف الدكتور عبدالكريم : ( نامل من مركز الملك سلمان وجميع المنظمات العاملة في المجال الانساني تكثيف جهودهم في مجالات دعم التنمية والتمكين والتحول من نظام الاغاثة العاجلة الى نظام البناء والتنمية وهذا ما يسعى اليه برنامج التمكين الحرفي الذي ندشنه اليوم بتمويل مركز الملك سلمان ).

واوضح الدكتور اليوسفي ان تعز ومحافظات اليمن تمتلك القدرة البشرية التي تستطيع من خلالها العبور الى بر الامان , ولدى اليمن امكانات بشرية وجغرافية وطبيعية تمكنها من تجاوز الظروف الحالية .

ونوه رئيس جمعية BCFHD الى ان تعز شهدت خلال الاحداث الاخيرة مقتل اكثر من 6000 شخص وهو ما خلف اكثر من 35 الف يتيم بحسب قاعدة بيانات موثقة , كما ان جامعة تعز تشهد تخرج قرابة 20 الف سنويا وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود لتبني ودعم ورعاية مشاريع تنموية مستدامة تساعد ابناء المحافظة على تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم .

من جانبه الاستاذ عبده علي مدير مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل اشاد بمركز الملك سلمان للاغاثة وبكافة القائمين عليه لما قدموه وما سيقدموه من برامج تنموية مستدامة بمحافظة تعز وعموم محافظات الجمهورية ، وثمن الدور الكبير لجمعية BCFHD ومشاركتها الفاعلة في المشاريع الاغاثية والانسانية في سنوات الحصار والحرب ولا زالت تنفذ مشاريع التنمية الاقتصادية , مشيدا بقيادة الجمعية المتميزة ذات الكفاءة والخبرة .

واضاف ان تعز بحاجة الى مشاريع تنموية مستدامة اكثر من احتياجها الى مشاريع اغاثية , فابناء المحافظة قادرون بالسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع من اعادة تطبيع الحياة والتعمير والنهضة الاقتصادية .

يذكر أن البرنامج يستهدف النساء المعيلات في مديريات القاهرة والمظفر وصالة والمواسط بمحافظة تعز ويتضمن عدة مراحل بهدف تحسين الوضع المعيشي للاسر المستهدفة في المحافظة