شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من قتل أبواليمامة .. هاني بن بريك يهدد قيادي في الانتقالي والأخير يفضحه على تويتر -ماذا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي انه تعرض لتهديد من نائب رئيس المجلس هاني بن بريك.

وكتب احمد الصالح تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه الشخصي في تويتر قائلا : «للاسف الشديد وبعد حديث خاص مع القائد الشيخ هاني بن بريك وتعليقه على بعض تغريداتي اليوم،تعرضت لتهديد مبطن منه».

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وحمل الصالح بن بريك مسئولية اي شيء يحصل له او لأحد من إخونه او أقاربه المتواجدين في اليمن.

ولم يذكر الصالح سبب التهديد لكنه قال «لم اذكره بسوء ولم اخطئ في حقه وتفاجأت بما حصل مع انني اكن له كل احترام وتقدير».

وختم تغريده بالاشارة الى ان التهديد الذي تلقاه من بن بريك موثق.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) خلال قصف استهدف معسكر الجلاء أمس الخميس.