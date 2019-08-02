شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لمدير أمن عدن ‘‘شلال شايع’’ بشأن تفجيرات عدن .. وقيادي جنوبي بارز يكشف بالاسم من قتل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد امس الخميس ثلاثة جنود وأصيب نحو 20 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في الشيخ عثمان.

وقالت المصادر أن الهجوم استهدف طابور لمنتسبي الشرطة في قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان وخلف ضحايا .

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وفشل أمن عدن حتى الآن في معرفة الجهة التي تقف خلف الهجوم حتى الان والذي تزامن مع هجوم اخر في البريقة استهدف معسكرا لقوات الحزام الامني الموالية للامارات وتبنته جماعة الحوثي .

وأوضحت المصادر أن المهاجم توجه إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.

وفي وقت سابق، زعم مدير أمن عدن، شلال شايع، بقدرته على اكتشاف المجرمين قبل وقوع الجريمة، لكنه ورغم مرور أكثر من 12 ساعة حتى الآن لم يكشف أي تفاصيل عن الجريمة التي هزت عدن .

في سياق متصل..

وتعقيبا على بيان هاني بن بريك أمس الخميس، قال السياسي الجنوبي أحمد الصالح أن العميد منير اليافعي أبو اليمامة قتل مرتين اليوم.

جاء ذلك خلال تعليق الصالح على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي على العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة عدن اليوم وراح ضحيتها العشرات بينهم العميد منير اليافعي.

وكتب الصالح في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: حتى العجائز يصدرن بيانات ولكن ماشي معهن فيس بوك أو تويتر".

وأضاف "ابو اليمامة يقتل مرتين اليوم".

وفي تغريدة أخرى كتب الصالح: لقد خسرنا اليوم اصدق قائد عسكري جنوبي مخلص للجنوب وليس لديه اي حسابات اخرى او مصالح شخصية غير إستعادة الدولة.

وكان الصالح في وقت سابق كشف عن تعرضه للتهديد من قبل هاني بن بريك شخصيا.