اجتماع ”سعودي إيراني” رسمي بعد أيام من زيارة وفد أبوظبي إلى طهران.. وهذا ما حدث؟

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عدن - ياسمين التهامي - التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، في مدينة مكة المكرمة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة في السعودية.

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وقال رشيديان إن "شرطنا لإعادة إيفاد الإيرانيين لأداء العمرة هو حفظ عزتهم وكرامتهم"، مضيفا أن "مقدمة ذلك تكون من خلال إنشاء قنصلية إيرانية في السعودية، أو افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية".

وأفاد المسؤول الإيراني بأنه لمس "تحسنا في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج للإيرانيين مقارنة بالعام الماضي، لكن كان هناك بعض المشاكل في التنسيق في المطارات والجمارك، حيث بحثنا الأمر مع الجانب السعودي".

كما أكد رشيديان على أن الطرفين بحثا أيضا "دفع دية لضحايا حادثة تدافع منى، ومتابعة القضية من النواحي القانونية".