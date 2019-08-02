[ تضرر منازل ونزوح أهلها جراء الأمطار والسيول في وادي حضرموت ]

نزحت عدد من الأسر في محافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، بعد تضرر منازلها نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، أن بيوتاً في منطقة بور بمدينة سيئون تضررت نتيجة للأمطار والسيول التي تدفقت خلال الأيام الماضية.



وأشار المصدر إلى أن عدة بيوت تضررت من الحالة المدارية، إضافة إلى نفوق عدد من المواشي وتضرر عدد من المركبات.



وأوضح أن بيوتاً لا زالت مهددة بالخطر حتى اللحظة، وسط دعوات أطلقها الأهالي للجهات المختصة تطالبهم بالنزول وتهيئة لهم الوضع ومساعدتهم.



وحذر الأرصاد من الحالة المدارية التي ترافقها الأمطار والسيول وتجنب أماكن تدفقها.



وتشهد غالبية مديريات وادي حضرموت، نزول أمطار غزيرة تتبعها تدفق للسيول منذ نحو أسبوعين.

