تراند اليوم : عاجل : الامارات تعلن عن اتفاق خطير مع السعودية يخص اليمن وتوجه اتهاما لـ قطر

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الامارات تعلن عن اتفاق خطير مع السعودية يخص اليمن وتوجه اتهاما لـ قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أنور قرقاش، اليوم الجمعة ، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية.

واضاف : "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، وتابع : "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".

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وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".

وهاجم وزير الدولة الإماراتي قطر وقال أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".