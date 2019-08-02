تراند اليوم : عاجل : الامارات تعلن عن اتفاق خطير مع السعودية يخص اليمن وتوجه اتهاما لـ قطر

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الامارات تعلن عن اتفاق خطير مع السعودية يخص اليمن وتوجه اتهاما لـ قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أنور قرقاش، اليوم الجمعة ، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن تم بالاتفاق مع السعودية.
واضاف : "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن"، وتابع : "الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني".
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وقال قرقاش: "الإمارات والسعودية تغلب العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني".
وهاجم وزير الدولة الإماراتي قطر وقال أن: "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران".
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