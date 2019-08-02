تراند اليوم : سيرة ذاتية : من هو منير اليافعي ابواليمامة.. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سيرة ذاتية : من هو منير اليافعي ابواليمامة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - من هو ابواليمامه اليافعي؟ منير محمود أحمد المشالي، الملقب بأبي اليمامة اليافعي (من مواليد عام 1974م) جندي بالجيش الجنوبي السابق عام 1989م، قبل أن يتخرج من الثانوية العامة، ومن ثم اكمل دراسته الثانوية في نفس المدرسة التابعة للواء لبوزة.

بعد الوحدة اليمنية حصل على دورة في العلوم السياسية والعسكرية خلال الفترة من عام 1991 الى العام 1993م، ومن ثم عاد إلى اللواء يعمل في عمليات اللواء، واختاره اللواء محمود الصبيحي قائدا للسرية المختصة بتحرير قاعدة العند الجوية أي المطار. وبعد ذلك أصدر وزير الدفاع السابق إبان حرب 1994 هيثم قاسم طاهر قرارا بترقيته إلى رتبة نقيب.

شاهد أيضاً:

Advertisements

وأثناء حرب عام 1994م نزح الیافعی من عدن برفقه قيادة جنوبية عسكرية في زورق حربي إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى السعودية، وبقي في مدينة الرياض إلى العام 1998م يعمل في بيع اطارات السيارات

شارك في معارك الدفاع عن عدن بعد الغزو الحوثي الاخير عام 2015 م وتم تعیینه بعدها قائدا للحملة الأمنية في المنصورة كما تم تعيينه قائدا للحملة الأمنية الخاصة في محافظة لحج، ومن وتم تعیینه بعدها قائدا للحملة الأمنية في المنصورة كما تم تعيينه قائدا للحملة الأمنية الخاصة في محافظة لحج، ومن ثم تم تعيينه قائدا لقوات الطوارئ والتدخل السريع في عدن وقائدا لأكبر ألوية الحزام الامني الدعم والاسناد .